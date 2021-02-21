В России за сутки скончались 417 пациентов с коронавирусом
21 февраля 2021, 12:00
За минувшие сутки в России скончались 417 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом заявили 21 февраля в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 52 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 49 – в Санкт-Петербурге, 29 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 83 293 человека.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ составило 12 742.
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