В России за сутки скончались 417 пациентов с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

21 февраля 2021, 12:00

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За минувшие сутки в России скончались 417 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом заявили 21 февраля в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 52 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 49 – в Санкт-Петербурге, 29 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 83 293 человека.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ составило 12 742.