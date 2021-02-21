Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тыве. Подземные толчки ощутили в Красноярском крае и в Иркутской области

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21 февраля 2021, 11:39

фото с сайта МЧС

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье, 21 февраля, утром в Республике Тыва.

Сейсмологи Байкальского филиала "Единой геофизической службы Российской академии наук" зафиксировали его в 08:37 по местному времени. Эпицентр находился в 195 километрах от города Кызыл, где сила толчков была до пяти баллов. Землетрясение ощущалось в Тоджинском и Кызылском районах и в городе Кызыл.

Подземные толчки сегодня ощутили жители Красноярского края и Иркутской области. Незначительные толчки наблюдались и в Хакасии.

В Туве сотрудники пожарно-спасательных частей МЧС и администраций районов приступили к обследованию социальных объектов. По предварительным данным, районов разрушений и пострадавших нет.

В управлении МЧС по Красноярскому краю также сообщили, что пострадавших и разрушений нет. "Уважаемые жители и гости Красноярского края, просим Вас соблюдать спокойствие, поводов для паники нет! Незначительные афтершоки ощущались на территории Республики Хакасия", - такие СМС-сообщения получают сегодня от МЧС жители Красноярского края, - пишут местные СМИ.

Эксперт-геофизик Юлий Коновалов в интервью "Аргументам недели" сообщил: 45% территории России относится к районам с сейсмичностью 6 и более баллов.

Трясет и США, в минувшую субботу, 20 февраля, у западного побережья Штатов произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла