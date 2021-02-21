В ночь на 23 февраля в Москве впервые за 65 лет ожидаются «трескучие морозы»

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21 февраля 2021, 11:26 Источник: РИА "Новости"

морозный узор, pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец утром в воскресенье заявил, что в ночь на 23 февраля в Москве ожидаются "трескучие морозы", которых в столице не было уже 65 лет.

Согласно последней информации, в Москве в ночь перед Днем Защитника Отечества столбики термометров опустятся до минус 25 – 27 градусов, а в Московской области – до минус 33 градусов.

Тишковец подчеркнул, что подобные показатели ниже многолетней нормы на 13-15 градусов и фиксируются 23 февраля реже одного раза в полвека. До этого так морозно в этот день в столице было 65 лет назад – в 1956 году, когда была выявлена температура минус 27,1 градуса. Абсолютный рекорд был зарегистрирован в 1945 году, когда столбики термометров показали минус 30,5 градусов.