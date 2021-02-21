ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Пушков оценил возможную реакцию пользователей на новые требования WhatsApp: «Многие найдут альтернативу»

, 08:24 Источник: Твиттер А. Пушков

Пушков оценил возможную реакцию пользователей на новые требования WhatsApp: «Многие найдут альтернативу»
Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Многие пользователи мессенджера WhatsApp отреагируют на его новые требования тем, что найдут альтернативу.
Так считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Мессенджер WhatsApp собирается ограничивать функции у тех пользователей, которые откажутся принимать новые правила конфиденциальности. В соответствии с новыми требованиями они должны делиться данными с Facebook.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал: «Уотсап угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет его новые правила. В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего "Большого Брата". Многие найдут альтернативу - из чувства протеста. Хомячки скушают».

ИЧ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью