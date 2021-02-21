Пушков оценил возможную реакцию пользователей на новые требования WhatsApp: «Многие найдут альтернативу»

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21 февраля 2021, 08:24 Источник: Твиттер А. Пушков

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Многие пользователи мессенджера WhatsApp отреагируют на его новые требования тем, что найдут альтернативу.

Так считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Мессенджер WhatsApp собирается ограничивать функции у тех пользователей, которые откажутся принимать новые правила конфиденциальности. В соответствии с новыми требованиями они должны делиться данными с Facebook.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал: «Уотсап угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет его новые правила. В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего "Большого Брата". Многие найдут альтернативу - из чувства протеста. Хомячки скушают».