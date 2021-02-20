WhatsApp ограничит функционал пользователей, которые не примут обновленную политику
20 февраля 2021, 19:56
Социальная сеть WhatsApp будет ограничивать функции у тех пользователей, которые не будут принимать новые правила конфиденциальности. В соответствии с ними они должны делиться данными с Facebook.
До 15 мая пользователь может игнорировать новые правила конфиденциальности. После WhatsApp ограничит функции просмотра и отправки сообщения из приложения. "В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении", - говорится в сообщении.
Кроме того, через 120 дней мессенджер может удалить учетную запись пользователя, не принявшего новые правила.
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