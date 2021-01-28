Куда убежали тридцать миллионов пользователей WhatsApp

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28 января 2021, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В январе тридцать миллионов человек покинули мессенджер WhatsApp, спасаясь от нового соглашения, согласно которому он может передавать личные данные пользователей компании Facebook. Однако для многих из нас не секрет, что WhatsApp и без того принадлежит Facebook, а Facebook и без того экспроприирует у нас личные данные.

Люди расстались с WhatsApp по той причине, что унизительное ощущение грабежа и кошмара с личными данными распространяется все шире. Вместо того чтобы быть площадкой для творчества, интернет стал местом, где нас продают и перепродают различным корпорациям.

Каждый наш клик посчитан, все предпочтения учтены. Мы стоим, словно голые перед господами из аналитических компаний, которые, не прекращая выясняют наши интересы.

И WhatsApp, и Facebook, и каждый интернет-магазин на входе в сервис предлагают нам под соглашением поставить галочку «принимаю». И мы принимаем, предоставляя возможность бизнесу крутить и вертеть нашими личными данными, как угодно, - передавать их третьим лицам, торговать ими. Все принимаем покорно и смиренно, иначе они нас не пустят. И это нельзя назвать соглашением двух равноправных договаривающихся сторон, это акт капитуляции человека перед грабителем, собственника перед экспроприатором.

Соглашение должно быть другим, в нем должны быть указаны личные данные, которые бизнес хочет купить у человека, и цена за них. Галочка тоже нужна - чтобы пользователь отметил, что он хочет продавать, а что нет. При таком подходе в хайтеке будет меньше миллиардеров и миллионеров, зато у миллионов людей будет больше денег.

Двадцать пять миллионов пользователей, покинув WhatsApp, перебрались в мессенджер Telegram. При этом Telegram не гарантирует анонимности - он требует номер телефона для подключения. Он не предоставляет шифрование end-to-end в чатах по умолчанию. Недавно клиентская часть Telegram стала open source, но серверная часть по-прежнему закрыта, и что там на серверах происходит с нашими данными, мы не знаем. В мессенджере используются проприетарные библиотеки (без них - только версия из репозитория F-Droid). Трекеры тоже используются - Google Firebase, Analytics и HockeyApp.

Сообщения на устройстве пользователя сохраняются в незашифрованном виде, информациях о контактах сохраняется на серверах Telegram без согласия пользователей. И он централизованный, все наши сообщения идут через его серверы. Чем он лучше WhatsApp, у которого шифрование включено по умолчанию?

В мессенджер Signal перебралось порядка семи с половиной миллионов пользователей. Это не коммерческий проект, тут не торгуют личными данными и не используют трекеры. Но и Signal требует при регистрации номер телефона. А ещё Signal использует в своих коммуникациях серверы Google, Microsoft, Amazon и Cloudflare - опасное соседство.

Тем временем уже давно существует совершенно другой мир, в котором вообще нет рекламы и никто ни за кем не следит. Это Федерация - сообщество десятка социальных сетей, связанных протоколом ActivityPub так, что пользователь одной сети может общаться с пользователем другой. В нем уже созданы двойники всех известных сервисов: Mastodon вместо Twitter, PeerTube вместо YouTube, PixelFed вместо Instagram. В этом сообществе - как и должно быть в интернете - сервисы не находятся в юрисдикции какого-либо государства, в ней присутствуют только отдельные серверы. Но серверов много, вы можете выбрать любой и менять их. Для регистрации в мессенджерах Conversations и Element в этом мире не нужен номер телефона, сквозное шифрование обязательно, а мессенджер Briar вообще работает без центрального сервера, от точки к точке.

Все это устанавливается и работает в два клика. Можно, конечно, подождать, пока гиганты сетевого бизнеса захотят надеть всем нам на шею какое-нибудь новое цифровое ярмо, а можно не ждать и уйти уже сегодня.