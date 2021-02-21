Семья ветерана Артёменко не удовлетворена решением суда в отношении Навального

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21 февраля 2021, 07:48 Источник: РИА Новости

Алексей Навальный, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Дочь ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко Елена рассказала, что семья фронтовика не удовлетворена решением суда в отношении Алексея Навального. Мировой суд столичного района Южное Медведково 20 февраля обязал Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана войны.

По словам дочери ветерана, отец ожидал, что Навальный в своем последнем слове принесёт ему свои извинения. Но подсудимый не только не извинился, но и продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью. Елена Артёменко считает, что Навальный вновь оклеветал семью, выразив мнение, что родные фронтовика заинтересованы только в деньгах.

Женщина напомнила, что её отец сразу заявил - его интересует только моральная сторона дела, потому что для офицера святое - защитить свою честь. Елена Артёменко также отметила, что отец "не подавал иск на возмещение морального ущерба, так как он требовал лишь принести извинения за клевету и оскорбления".

Высказывания Навального во время суда проверит Следственный комитет.