СК будет проверять высказывания Навального в ходе процесса по делу о клевете на ветерана
20 февраля 2021, 21:53
Высказывания блогера Алексея Навального во время суда проверит Следственный комитет. Такое решение приняла мировая судья района Южное Медведково города Москвы 20 февраля.
По мнению прокурора Екатерины Фроловой, Навальный оскорбил судью. На одном из заседаний судья сделала Навальному более десяти замечаний. Сам Навальный это отрицает: «Серьезно? Мои оскорбления? Я был самым милым подсудимым на свете. В контексте всего, все что было сказано — это комплименты судье и прокурору».
«Удовлетворить ходатайство прокуратуры, выделить высказывания Навального из материалов настоящего дела и направить в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве для проверки и дачи правовой оценки», – заявила судья Вера Акимова.
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