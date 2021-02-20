Навальный увлекся приготовлением пищи в СИЗО

Алексей Навальный перед оглашением приговора по делу о клевете на ветерана рассказал журналистам, что говорит в СИЗО. Тем самым он решил развлечь присутствующих в зале.
"Че вы все такие грустные? Что вам рассказать?", - заявил Навальный. И стал рассказывать о засолке огурцов в пакете и приготовлении мороженого, которое пришлось долго взбивать. Чем, он не сообщил.
Мороженое он делал из сливочного масла, растопленного на чайнике и сметаны. Вечером планирует попробовать, что получилось. "Так что если сегодня вечером со мной что-то случится - это меня не "Новичком" отравили, это мороженое собственного изготовления", - сказал Навальный.
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