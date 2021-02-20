Адвокаты Навального обжалуют решение Мосгорсуда о лишении свободы ему по делу «Ив Роше»

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20 февраля 2021, 12:57 Источник: ТАСС

Алексей Навальный, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев в субботу, 20 февраля, заявил, что сторона защиты Навального обжалует решение Мосгорсуда о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

Мосгорсуд сегодня в ходе выездного заседания в Бабушкинском суде Москвы признал законным решение суда первой инстанции заменить Навальному условный срок лишения свободы на реальный по этому, засчитав время, проведенное им под домашним арестом.

Защита Навального намерена подать кассационную жалобу на решение Мосгорсуда. По данным адвоката, Навальный проведет в колонии чуть более 2,5 года. Кобзев сообщил, что его могли отправить в колонию после решения первой инстанции, могут отправить в колонию и сегодня, а могут - после решения по делу о клевете.

Первый канал передал, что сегодня около здания суда было замечено 11 автомобилей с дипломатическими номера.

Дипломаты из каких стран прибыли сегодня поддержать в суде Навального, не сообщается.