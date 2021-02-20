Определены правила отправки пьяных граждан в вытрезвители

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20 февраля 2021, 21:16

вытрезвитель, фото: соцсети

Порядок доставления нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции был разработан МВД России. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что проект включает "нормы, регламентирующие оказание сотрудниками полиции помощи лицам" в состоянии опьянения, если они находятся в общественных местах и утратили "способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться".

Ранее сообщалось, что Минздрав России рассказал, в каких случаях пьяных россиян будут отправлять в вытрезвители