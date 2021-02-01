ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Минздрав России рассказал, в каких случаях пьяных россиян будут отправлять в вытрезвители

, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Минздрав России рассказал, в каких случаях пьяных россиян будут отправлять в вытрезвители
пьяный, фото: pixabay.com

Доставлять в вытрезвители будут только тех россиян, которые находятся в беспомощном состоянии из-за опьянения, жизни которых угрожает опасность, но при этом им не нужна помощь медиков.

Об этом заявили в пресс-службе Минздрава России. Каждый субъект РФ принимает своё решение по размещению таких учреждений. В некоторых регионах вытрезвители уже начали работать. В скором времени будут подготовлены правила по их деятельности, а также виды оказываемой в вытрезвителях помощи.

Система вытрезвителей в России возродилась с 1 января текущего года. Главный нарколог страны Евгений Брюн отметил, что учреждения подобного плана — это дома спасения для тех, кто находится в стадии тяжелого опьянения.

Ранее сообщалось, что важное отличие от бесплатных советских учреждений это то, что региональные власти смогут самостоятельно устанавливать плату для вытрезвляющих «клиентов» таких учреждений.

НС

Общество

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

СМИ сообщили, что с понедельника, 1 февраля, размер ряда социальных пособий и выплат в России увеличится на 4,9%. Такое решение коснется людей с инвалидностью, подвергшихся радиации и пострадавших на производстве, а также ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и РФ и Героев труда.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью