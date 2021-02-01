Минздрав России рассказал, в каких случаях пьяных россиян будут отправлять в вытрезвители
1 февраля 2021, 18:09[ «Аргументы Недели» ]
Доставлять в вытрезвители будут только тех россиян, которые находятся в беспомощном состоянии из-за опьянения, жизни которых угрожает опасность, но при этом им не нужна помощь медиков.
Об этом заявили в пресс-службе Минздрава России. Каждый субъект РФ принимает своё решение по размещению таких учреждений. В некоторых регионах вытрезвители уже начали работать. В скором времени будут подготовлены правила по их деятельности, а также виды оказываемой в вытрезвителях помощи.
Система вытрезвителей в России возродилась с 1 января текущего года. Главный нарколог страны Евгений Брюн отметил, что учреждения подобного плана — это дома спасения для тех, кто находится в стадии тяжелого опьянения.
Ранее сообщалось, что важное отличие от бесплатных советских учреждений это то, что региональные власти смогут самостоятельно устанавливать плату для вытрезвляющих «клиентов» таких учреждений.
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