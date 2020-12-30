20 лет спустя или триумфальное возвращение вытрезвителей

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30 декабря 2020, 23:10 [ «Аргументы Недели», Константин Крохмаль, специальный корреспондент газеты "Аргументы Недели" ]

Фото: личный архив

Прошло почти 20 лет как в 2011 году отменили медвытрезвители и вот с 1 января наступающего года в России возродят систему «казенных гостиниц», которые теперь будут работать за деньги. Важное отличие от бесплатных советских учреждений это то, что региональные власти смогут самостоятельно устанавливать плату для вытрезвляющих «клиентов» таких учреждений. Что ждать россиянам от возвращения вытрезвителей попытался разобраться наш специальный корреспондент.

Платные медицинские вытрезвители, откуда «растут ноги»?



Государственная Дума приняла Закон, документ предусматривает создание вытрезвителей на базе государственно-частного партнерства, что дает возможность брать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Ну, чем не подтверждение расхожей фразы, что, «люди это новая нефть». А гражданин в состоянии опьянения вообще нескончаемая «золотоносная жила», особенно учитывая постоянно увеличивающееся количество выходных дней и праздников! Стоит заметить, что в окружении многих людей нет хронических любителей «зеленого змия», да и пить стали заметно меньше, сказывается кризис, пьяных людей практически не видно, ну а «валяющихся» у магазина, в подъездах, в транспорте не наблюдается лет десять.



Нескончаемая «золотоносная жила» для регионального бюджета.

Создавать вытрезвители планируется на базе органов здравоохранения. Устанавливать тариф будут власти регионов, так указано в новом законе, который предложила принять инициативная группа из депутатов и сенаторов. Судя по документу, он дает субъектам Российской Федерации широкую свободу, а именно в пункте определения порядка оказания соответствующей помощи людям и формировании тарифов, причем предельную сумму планируют рассчитать в правительстве. Хочется надеяться, что она будет эквивалентна доходам граждан и существующей экономической ситуации и не будет «запредельно высокой».

«Форма образования вытрезвителей может быть различна, например, как бюджетное учреждение, так и на базе муниципально – частного или государственно - частного партнерства, при этом, будет разрешено брать плату за оказанные услуги с людей, которые попали в эти учреждения. В какую конкретно сумму обойдется ночь в вытрезвителе, будут решать в самих регионах. Как вариант средней цены пребывания, возможно, будет полторы тысячи рублей в сутки. Как пример, можно посмотреть на ситуацию с платными парковками, где каждый субъект РФ сам устанавливает цену, важно, чтобы тарифы не росли и благое дело не превратилось в банальный заработок на пьяных гражданах», - говорит адвокат Сергей Огульчанский.

Вытрезвитель для спасения и какие есть опасения?

Один из факторов, который вызывает резонные опасения, это то, что принятый Госдумой закон разрешает полицейским забирать и привозить в вытрезвители граждан, не спрашивая их согласия. Предполагается, что достаточным основанием для задержания будет только медицинское освидетельствование и по новому закону, доставлять в вытрезвители граждан полицейские смогут «в порядке, установленном МВД России по согласованию с Минздравом РФ». Врач скорой самостоятельно определит, в каком именно виде помощи нуждается человек и после этого решит, куда его необходимо доставить. Если человек, например, упал и ушиб голову, то его отвезут в больницу, ну а если он станет проявлять агрессию, то будет помещен в участок.

«Возвращение к полиции много лет назад уже имевшихся у нее функций, служит гуманитарной и профилактической мерой и должно способствовать сохранению порядка и здоровья граждан. Если смотреть на замерзающих, на улицах людей, то у полиции есть реальная возможность сохранить им жизнь и отвезти в вытрезвитель, пусть даже нахождение в нем будет платным. Я надеюсь, что вытрезвители будут называть в народе «домом спасения» и они не превратятся в еще один способ пополнения региональных бюджетов», - говорит психолог, социолог Ирина Крохмаль.

Станут ли пить меньше?

С введением давно забытого понятия вытрезвитель, есть надежда на то, что граждане станут меньше употреблять горячительные напитки и станут более осмотрительными. Страх быть пойманным и оказаться в месте отрезвления, да еще и заплатив за ночь, как за номер полулюкс в отеле, не каждый захочет. Важно учесть все составляющие и тогда пользы от этого Закона будет гораздо больше, а самым главным положительным фактором, который перевесит все минусы - будут спасенные человеческие жизни.

И небольшой совет на предстоящие длинные праздники – если у вас есть желание «сильно отметить» – пейте лучше дома!