Нарколог Игорь Лазарев предупреждает, что запой после коронавируса не поможет

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20 февраля 2021, 20:26 Источник: NEWS.ru

алкоголь, фото: pixabay.com

Люди, перенесшие заражение коронавирусом, сталкиваются с проблемами с психологическим здоровьем. Некоторые переболевшие начинают пытаться решить их при помощи алкоголя, но не получается.

Врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев отмечает, что организм переболевших COVID-19 очень изношен, чтобы вынести ещё и большое количество алкоголя. Такие граждане "сразу попадают к врачам в плачевном состоянии". Врач советует быть очень осторожными с принятием горячительных напитков, особенно после болезни.

Ранее Володин озвучил дату минимального уровня заболеваемости коронавирусом.