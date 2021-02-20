Что хотят мужчины в подарок на 23 февраля

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20 февраля 2021, 16:13 Источник: Известия

23 февраля, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Недавно проведенный онлайн-опрос показал, как пользователи Интернета относятся ко Дню защитника Отечества, что мужчины ждут в подарок и какие планы на этот счет у женщин. Всего в опросе приняли участие 1073 респондента.

Как выяснилось, 26% мужчин хотели бы получить на 23 февраля деньги, 17% не против торжественного ужина, 15% мечтают об инструментах, 12% надеются получить в подарок планшет или смартфон, 11% хотят что-нибудь из рыболовной оснастки. Носки, белье, средства гигиены оказались нужны только 5% респондентов.

Интересно, что большинство женщин в праздник не смогут порадовать своих мужчин: 33% россиянок собираются дарить косметику, 15% - нижнее белье.

Как показал опрос, 23 февраля отмечают 54% опрошенных, для 34% – это обычный день.

Эксперты о том, как женщины выбирают подарки на 23 февраля.