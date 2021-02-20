Петр Толстой оценил систему ЕГЭ

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20 февраля 2021, 15:52 Источник: РИА "Новости"

Петр Толстой, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что Единый государственный экзамен вынуждает детей заниматься только подготовкой к тестам, а знания, которые можно было получить в старших классах, приходят уже в вузах.

По его словам, тестовая ЕГЭ привела к необходимости нанимать школьникам репетиторов. Два последних года учителя занимаются только натаскиванием на сдачу теста, тут уже не до школьного образования.

Поэтому Петр Толстой считает, что система, которая существует сейчас, неэффективная. Кроме того, по его мнению, она не дает преимуществ абитуриентам из регионов по сравнению со старой системой, так как в то время, когда он учился в институте, в вузах также были студенты из разных городов. "То, что это дает возможность людям из глубинки поступить в ведущие вузы, это, к сожалению, миф", - считает Толстой.

Депутат отрицательно относится к "управленческому ражу идиотов, которые собираются объединять высшие учебные заведения ради так называемой бюджетной эффективности".

Ранее глава фонда образования рассказал о новом формате поступления в ВУЗы в 2021 году.