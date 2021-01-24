Глава фонда образования рассказал о новом формате поступления в ВУЗы в 2021 году

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24 января 2021, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

студент, фото: pixels.com

Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН Сергей Комков заявил, что в 2021 году ВУЗы начнут учитывать результаты ЕГЭ формально. Решение о поступлении будет приниматься на основе вступительных испытаний.

«Несколько ректоров уже сообщили мне, что начинают вводить вступительные экзамены, ЕГЭ будут учитывать формально - это зарождающийся тренд. Вузам надоело принимать людей с высочайшими баллами ЕГЭ, которые ничего не знают при этом. ЕГЭ уже катится к закату - было обязательных четыре предмета, потом два, сейчас остался один. Постепенно мы введем нормальную систему аттестации. Полная отмена ЕГЭ может произойти через год-два», - пояснил он.

При этом заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров предлагает принимать абитуриентов в университеты без экзаменов до первой сессии или по оценкам в аттестате. По его словам, если работать динамично, то «полностью отказаться от ЕГЭ и ОГЭ уже можно через пять лет».