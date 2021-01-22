Рособрнадзор: Выпускники школ, которые будут сдавать ЕГЭ в 2021 году, должны подать заявление до 1 февраля

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22 января 2021, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Elena Sikorskaya, globallookpress.com

Выпускники школ, которым предстоит сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году, должны подать заявление до 1 февраля. Основной период ЕГЭ планируется провести с 31 мая по 2 июля.

О сроках подачи заявления напомнил Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Приём заявлений на участие в ЕГЭ 2021 года завершается 1 февраля, - передаёт RT.

Основной период ЕГЭ планируется провести с 31 мая по 2 июля. Министр просвещения России Сергей Кравцов 14 января пообещал, что в заданиях ЕГЭ "никаких изменений не будет". Глава Минпросвещения подчеркнул: "Должна быть максимальная стабильность".

В ведомстве также в начале января заявили об исключении ЕГЭ по иностранному языку из списка обязательных предметов. Приказ Минпросвещения был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Обязательными остались ЕГЭ по русскому языку и математике.