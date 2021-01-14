Глава Минпросвещения Кравцов сообщил, что вносить изменения в задания ЕГЭ не планируется

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14 января 2021, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Сергей Кравцов, фото: Russian Government, globallookpress.com

Никакие изменения в задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году вносить не планируется. Министр просвещения России Сергей Кравцов ответил на вопрос о ЕГЭ 14 января в кулуарах Гайдаровского форума.

Кравцов пообещал, что "никаких изменений не будет". Глава Минпросвещения подчеркнул: "Должна быть максимальная стабильность".

Минпросвещения и Рособрнадзор ранее объявили о решениях, которые приняты в отношении порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году.

В Минпросвещения сообщили об отмене из-за коронавирусной инфекции COVID-19 досрочного периода.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период - с 12 по 17 июля.

В ведомстве также в начале января заявили об исключении ЕГЭ по иностранному языку из списка обязательных предметов. Приказ Минпросвещения был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Обязательными остались ЕГЭ по русскому языку и математике. По выбору будут сдаваться физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература, родной язык и родная литература.

Иностранные языки, среди которых английский, немецкий, французский, испанский или китайский, попали в список предметов, также сдаются по выбору.