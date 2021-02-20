Толстой назвал Навального талантливым, но не политиком

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20 февраля 2021, 14:43 Источник: РИА Новости

Петр Толстой. Фото: сайт Госдума РФ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что блогер Алексей Навальный не является политиком, поскольку не может участвовать в политической системе страны.

По словам депутата, политик - это тот, кто готов участвовать в политической системе, то есть в выборах.

«Навальный в выборах не участвует. Он один раз участвовал на пост мэра Москвы. Почему он не участвует? Он хочет, у него даже могла бы быть своя партия, наверное», - сказал Толстой.

Парламентарий также отметил, что оппозиционер «является талантливым и энергичным человеком».

Ранее депутат Василий Пискарев назвал «неуклюжей» попытку ЕСПЧ «выгородить» Навального.