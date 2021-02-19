Пискарев назвал «неуклюжей» попытку ЕСПЧ «выгородить» Навального

Аргументы Недели → Общество 13+

19 февраля 2021, 15:09

Василий Пискарев. Фото: сайт ГД

Глава комиссии Госдумы по иновмешательству Василий Пискарев считает грубым вмешательством во внутренние дела России решение ЕСПЧ по делу блогера Алексея Навального.

По словам парламентария, если внимательно прочитать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, являющуюся основой для деятельности ЕСПЧ, там даже нет такого термина, как «обеспечительные меры».

«Сегодня они пытаются освободить преступника, а завтра что - потребуют арестовывать наших граждан? Это абсурд и совершенно недопустимо», - подчеркнул Пискарев.

Он отметил, что попытка европейских структур, частью которых является и ЕСПЧ, как-то выгородить провалившего свою миссию Навального, хамство и кривляние которого в суде отвратило от него даже его сторонников выглядит крайне неуклюже и неправосудно.

Ранее Фадеев назвал беспрецедентным требование ЕСПЧ освободить Навального.