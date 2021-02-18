Фадеев считает беспрецедентным требование ЕСПЧ освободить Навального

Аргументы Недели → Общество 13+

18 февраля 2021, 21:39 Источник: ТАСС

Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Глава Совета при президенте РФ (СПЧ) по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал требование ЕСПЧ к России о немедленном освобождение Алексея Навального беспрецедентным случаем.

Фадеев отметил, что проконсультировался с юристами, в том числе с членами СПЧ, и «похоже, это решение не имеет прецедента».

«Дело даже не в том, что ЕСПЧ не может каким-то образом отменять решение судов суверенных государств - это само собой, а вот этот сам факт беспрецедентного решения, он удивляет», - сказал Фадеев.

Правозащитник также пояснил, что ЕСПЧ может обратиться к государственным органам и судам, чтобы каким-то образом «уменьшить риски для заключенного».

Ранее депутат ГД Руслан Бальбек заявил, что ЕСПЧ не стоит путать права человека с криминалом.