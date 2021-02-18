Фадеев считает беспрецедентным требование ЕСПЧ освободить Навального

Глава Совета при президенте РФ (СПЧ) по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал требование ЕСПЧ к России о немедленном освобождение Алексея Навального беспрецедентным случаем.
Фадеев отметил, что проконсультировался с юристами, в том числе с членами СПЧ, и «похоже, это решение не имеет прецедента».
«Дело даже не в том, что ЕСПЧ не может каким-то образом отменять решение судов суверенных государств - это само собой, а вот этот сам факт беспрецедентного решения, он удивляет», - сказал Фадеев.
Правозащитник также пояснил, что ЕСПЧ может обратиться к государственным органам и судам, чтобы каким-то образом «уменьшить риски для заключенного».
Ранее депутат ГД Руслан Бальбек заявил, что ЕСПЧ не стоит путать права человека с криминалом.
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