Бальбек считает, что ЕСПЧ не стоит путать права человека с криминалом

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18 февраля 2021, 21:18 Источник: РИА Новости

Руслан Бальбек. Фото: сайт ГД

Европейскому суду по правам человека не стоит путать соблюдение прав человека с криминалом. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Так парламентарий прокомментировал призыв верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля освободить оппозиционера Алексея Навального.

«Вор должен сидеть в тюрьме, чтобы соблюдались права окружающих его людей. В России ни для кого не тайна, что Алексей Навальный - это таран, которым пытаются разбить наши государственные устои», - сказал Бальбек, подчеркнув, что «политдеятельность Навального не преследовалась, он получил срок исключительно за коррупционные действия».

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на решение ЕСПЧ по Навальному.