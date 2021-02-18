Бальбек считает, что ЕСПЧ не стоит путать права человека с криминалом

Европейскому суду по правам человека не стоит путать соблюдение прав человека с криминалом. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Так парламентарий прокомментировал призыв верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля освободить оппозиционера Алексея Навального.
«Вор должен сидеть в тюрьме, чтобы соблюдались права окружающих его людей. В России ни для кого не тайна, что Алексей Навальный - это таран, которым пытаются разбить наши государственные устои», - сказал Бальбек, подчеркнув, что «политдеятельность Навального не преследовалась, он получил срок исключительно за коррупционные действия».
Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на решение ЕСПЧ по Навальному.
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