Шхагошев отреагировал на слова Джозефа Байдена о том, что РФ стремится «подорвать» партнерство
20 февраля 2021, 13:37
Первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев прокомментировал слова президента США Джозефа Байдена о том, что Москва стремится «подорвать» трансатлантическое партнерство.
По словам парламентария, «Соединенные Штаты «вынуждены проявить чудеса политической эквилибристики», который состоит из трех пунктов: восстановить дотрамповские отношения с ЕС, не допустить сближения России и Германии и сохранить миф о трансатлантическом единстве.
«Это требует от Байдена компромиссов и санкционных манипуляций, так как американцы понимают, что «Северный поток - 2» в любом случае будет запущен. И Украину пока сняли с чаши весов», - отметил Шхагошев.
Ранее президент США обвинил Россию в атаках на Запад.
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