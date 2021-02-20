Медведев считает, что санкции против Медведчука не остановят падение рейтинга Зеленского

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20 февраля 2021, 13:30 Источник: РИА Новости

Дмитрий Медведев. Фото: сайт Совбеза РФ

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что киевским властям проще всего отвлечь внимание от своих провалов, преследуя оппозицию и подвергая ее репрессиям.

Так он прокомментировал решение официального Киева ввести персональные санкции против главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Зеленского. И в конечном счете – окончательно подорвут доверие к официальному Киеву, который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод граждан», - сказал Медведев.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин прокомментировал введение санкций в отношении Медведчука.