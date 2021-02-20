ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Мурашко заявил об эффективности и безопасности вакцины «КовиВак»

, 13:08 Источник: ТАСС

Мурашко заявил об эффективности и безопасности вакцины «КовиВак»
Михаил Мурашко. Фото: сайт Минздрава РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что вакцина против коронавируса «КовиВак» показала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований препарата.

Он также добавил, что при этом широкомасштабные исследования третьей зарегистрированной в России вакцины продолжатся на пострегистрационном этапе.

«Вакцина центра имени Чумакова создана по классической технологии и содержит инактивированный вирус», - уточнил Мурашко, добавив, что теперь «в нашем арсенале имеются три вакцины», что обеспечивает надежную защиту россиян.

Ранее в Минздраве РФ рассказали о температуре хранения вакцины «КовиВак».

ДВа

В мире

Вассерман: крупномасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР может начаться весной

Вассерман: крупномасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР может начаться весной

Крупномасштабное наступление Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР может начаться весной. Такой вариант развития событий в Донбассе допустил Анатолий Вассерман, российский политический консультант.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью