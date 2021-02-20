В Минздраве РФ рассказали о температуре хранения вакцины «КовиВак»

Аргументы Недели → Общество 13+

20 февраля 2021, 11:41 Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Третья зарегистрированная в России вакцина от коронавируса «КовиВак» центра Чумакова может храниться при температуре от +2 до +8 градусов.

Кроме этого, указывается, что вакцину не нужно замораживать.

По данным Минздрава РФ, срок годности вакцины составляет полгода. Согласно реестру, дата окончания действия регистрационного удостоверения обозначены 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрирована третья отечественная вакцина от коронавируса «КовиВак» производства центра имени Чумакова - «живая».