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В Минздраве РФ рассказали о температуре хранения вакцины «КовиВак»

, 11:41 Источник: РИА Новости

В Минздраве РФ рассказали о температуре хранения вакцины «КовиВак»
Фото: Pixabay

Третья зарегистрированная в России вакцина от коронавируса «КовиВак» центра Чумакова может храниться при температуре от +2 до +8 градусов.

Кроме этого, указывается, что вакцину не нужно замораживать.

По данным Минздрава РФ, срок годности вакцины составляет полгода. Согласно реестру, дата окончания действия регистрационного удостоверения обозначены 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрирована третья отечественная вакцина от коронавируса «КовиВак» производства центра имени Чумакова - «живая».

ДВа

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