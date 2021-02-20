В России зарегистрирована третья отечественная вакцина от коронавируса «КовиВак» производства центра имени Чумакова - «живая»

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20 февраля 2021, 10:36

фото: pixabay.com

В России 20 февраля 2021 года зарегистрирована третья отечественная вакцина от коронавируса «КовиВак» производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук (РАН).

О регистрации вакцины центра имени Чумакова сообщил премьер Михаил Мишустин.

На совещании кабмина Мишустин объявил, что в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот.

Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов выразил надежду, что к концу года институт выпустит 10 млн доз вакцин, и в дальнейшем вакцина против коронавируса может появиться на международном рынке. «Я надеюсь, что в течение года мы совместными усилиями все-таки добьемся коллективного иммунитета,— мы предполагаем выйти на международные рынки»,— сказал Айдар Ишмухаметов на совещании в правительстве.

Михаил Мишустин подчеркнул, что на данный момент Россия является единственной страной мира, в которой разработаны и зарегистрированы три вакцины против коронавирусной инфекции нового типа.

Всего в России произведено около 10 млн доз вакцины «Спутника V» и около 80 тысяч доз «ЭпиВакКороны». Масштабная вакцинация в России началась в середине декабря 2020 года. По всей стране открыто около 4 тысяч пунктов вакцинации.