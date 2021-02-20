ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

В инструкции к вакцине «КовиВак» указаны противопоказания: «беременность и период грудного вскармливания»

, 12:21 Источник: ТАСС

В инструкции к вакцине «КовиВак» указаны противопоказания: «беременность и период грудного вскармливания»
фото: pixabay.com

В инструкции к зарегистрированной российский вакцине против коронавирусной инфекции «КовиВак» указаны противопоказания: «беременность и период грудного вскармливания».

Согласно инструкции к препарату, размещенной на сайте государственного реестра лекарственных средств, беременным женщинам и кормящим мамам вакцинироваться «КовиВаком» противопоказано.

В документе уточняется, что эффективность и безопасность препарата в период беременности и комления грудью не изучались, поэтому его применение не разрешается.

О регистрации третьей вакцины сегодня сообщил Михаил Мишустин.

ИЧ

В мире

Вассерман: крупномасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР может начаться весной

Вассерман: крупномасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР может начаться весной

Крупномасштабное наступление Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР может начаться весной. Такой вариант развития событий в Донбассе допустил Анатолий Вассерман, российский политический консультант.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью