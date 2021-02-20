В инструкции к вакцине «КовиВак» указаны противопоказания: «беременность и период грудного вскармливания»

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20 февраля 2021, 12:21 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В инструкции к зарегистрированной российский вакцине против коронавирусной инфекции «КовиВак» указаны противопоказания: «беременность и период грудного вскармливания».

Согласно инструкции к препарату, размещенной на сайте государственного реестра лекарственных средств, беременным женщинам и кормящим мамам вакцинироваться «КовиВаком» противопоказано.

В документе уточняется, что эффективность и безопасность препарата в период беременности и комления грудью не изучались, поэтому его применение не разрешается.

О регистрации третьей вакцины сегодня сообщил Михаил Мишустин.