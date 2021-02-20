Оперштаб: в России за сутки выявлено 12953 новых заразившихся коронавирусом

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20 февраля 2021, 12:05

фото: pixabay.com

В России за сутки, по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, выявлено 12 953 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Новые носители вируса выявлены в 85 регионах.

У 10,2% не наблюдается симптомов вирусной инфекции нового типа. Всего за период пандемии ковида в России диагностировано 4 151 984 случаев заражения. В Москве за 24 часа зарегистрировано 1 623 новых случая коронавируса.

В Петербурге - 1 092 новых случая, в Московской области - 690, в Нижегородской области - 413, в Воронежской области 337, в Ростовской области - 315, в Самарской - 290, в Иркутской - 245, в Пермском крае - 240, в Челябинской области - 233, в Саратовской и Свердловской областях по 219.

Более 200, 217 новых случаев - в Волгоградской области.

В России 20 февраля 2021 года зарегистрирована третья отечественная вакцина от коронавируса «КовиВак» производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук (РАН).