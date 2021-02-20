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РБК: В министерство культуры РФ с внеплановой проверкой нагрянула Генпрокуратура

, 10:37 Источник: РБК

РБК: В министерство культуры РФ с внеплановой проверкой нагрянула Генпрокуратура
Здание Генпрокуратуры РФ. Фото: сайт Генпрокуратуры РФ.

Генпрокуратура проводит в Минкультуры внеплановую проверку. Надзорное ведомство интересует, как расходовались бюджетные средства и распределились субсидии.

По данным РБК, проверяются расходование бюджетных средств и исполнение контрактов на предоставление субсидий - об этом говорится в письме с запросом на проведение проверки, которое Генпрокуратура направила министру культуры Ольге Любимовой.

Также сообщается, что сейчас надзорное ведомство формирует список вопросов к министерству. Также сообщается, что в 2021 году Министерству культуры выделено для дальнейшего распределения 142,2 млрд рублей.

Ранее Генпрокуратура сообщила о росте числа киберпреступлений в России.

ДВа

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