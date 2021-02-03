Генпрокуратура сообщила о росте числа киберпреступлений в России
3 февраля 2021, 17:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Число мошенничеств, совершенных с помощью IT-технологий, за последние пять лет выросло в России более чем в 11 раз.
По данным Генпрокуратуры, большинство киберпреступлений совершается через интернет (300,3 тысячи) или при помощи средств мобильной связи (218,7 тысячи).
В сообщении ведомства говорится, что «в целом на деяния, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, приходится одно из четырех регистрируемых в 2020 году преступлений».
За последние пять лет число таких преступлений увеличилось более чем в 11 раз, а удельный вес в структуре преступности возрос с 1,8% до 25%.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ проверит обоснованность роста цен на продукты в регионах.
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