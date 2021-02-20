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Толстой обратился в МИД РФ с просьбой защитить российскую семью в Германии

, 10:09 Источник: eadaily.com

Толстой обратился в МИД РФ с просьбой защитить российскую семью в Германии

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой официально обратился в МИД России с просьбой защитить семью Юлии и Евгения Зайберт, живущих в Берлине, у которых германские власти изъяли трех малолетних детей.

8 февраля 2021 года германская полиция взяла штурмом квартиру россиян в Берлине и изъяла трех малолетних детей. Юлия Зайберт заявила, что судебное решение о частичном лишении семьи родительских прав по надуманным, по словам матери, причинам, даже не вступило в законную силу.

«Официально обращаюсь к нашему МИД, послу России в Германии, уполномоченному при президенте по правам ребёнка Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации и защитить наших соотечественников. Подчеркну ещё раз, что речь идет о гражданах России», - написал в своем обращении вице-спикер ГД.

Ранее Толстой заявил об угрозе исключения России из Совета Европы.

ДВа

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