Вице-спикер Толстой заявил об угрозе исключения России из Совета Европы

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18 февраля 2021, 17:35

Петр Толстой, фото: State Duma Russia/ globallookpress.com

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы из-за дела Алексея Навального. По его словам, Москва к такой процедуре готова.

«Конечно же, воспользовавшись блогером Навальным как неким знаменем, будут пытаться инициировать так называемую чрезвычайную трехстороннюю процедуру по исключению России из Совета Европы или по введению по отношению к России какого-то специального мониторинга. Но мы к этому готовы, безусловно. И будем принимать решение в зависимости от ситуации … Но я очень надеюсь, что здравого ума хватит, поскольку Совет Европы на сегодняшний день - это единственная площадка для диалога с Российской Федерацией», - высказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Толстой отметил, что если СЕ от нее откажется, то терять будет нечего ни им, ни России. Парламентарий добавил, что там довольно много стран, которые не исполняют решения ЕСПЧ или исполняют их не полностью. Однако не в юрисдикции ЕСПЧ принимать решение о виновности или невиновности того или иного фигуранта национального правосудия, пояснил он.

«Они могут предъявить претензии к юридической обоснованности, к аргументам, которые звучат в процессе, но не они принимают решение о виновности или невиновности Навального. Это решение уже принял суд», - заключил Толстой.