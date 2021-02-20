Движение по Крымскому мосту полностью восстановили

Движение в Крым со стороны Краснодарского края полностью восстановлено.
В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что путепровод начал функционировать в штатном режиме с половины седьмого утра 20 февраля. Проезд открыли для всех видов транспорта.
Ранее "Аргументы Недели" сообщали, что Крымский мост временно перекрывали из-за непогоды. Для ожидающих открытия проезда водителей подготовили пункты обогрева, временные стоянки и организовали подвоз питания. Водителям также обещали, что проехать по мосту они смогут, когда вся территория будет расчищена от скопившихся осадков.
Многие простояли в пробке как минимум 14 часов – движение частично открыли вечером 19 февраля. Некоторые в то же время ждали открытия путепровода почти сутки.
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