Движение по Крымскому мосту полностью восстановили

Аргументы Недели → Общество 13+

20 февраля 2021, 10:02

T.ME/ADMKRAI

Движение в Крым со стороны Краснодарского края полностью восстановлено.



В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что путепровод начал функционировать в штатном режиме с половины седьмого утра 20 февраля. Проезд открыли для всех видов транспорта.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали, что Крымский мост временно перекрывали из-за непогоды. Для ожидающих открытия проезда водителей подготовили пункты обогрева, временные стоянки и организовали подвоз питания. Водителям также обещали, что проехать по мосту они смогут, когда вся территория будет расчищена от скопившихся осадков.



Многие простояли в пробке как минимум 14 часов – движение частично открыли вечером 19 февраля. Некоторые в то же время ждали открытия путепровода почти сутки.