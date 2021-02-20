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Аргументы Недели Общество 13+

Движение по Крымскому мосту полностью восстановили

, 10:02

Движение по Крымскому мосту полностью восстановили
T.ME/ADMKRAI

Движение в Крым со стороны Краснодарского края полностью восстановлено.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что путепровод начал функционировать в штатном режиме с половины седьмого утра 20 февраля. Проезд открыли для всех видов транспорта.

Ранее "Аргументы Недели" сообщали, что Крымский мост временно перекрывали из-за непогоды. Для ожидающих открытия проезда водителей подготовили пункты обогрева, временные стоянки и организовали подвоз питания. Водителям также обещали, что проехать по мосту они смогут, когда вся территория будет расчищена от скопившихся осадков.

Многие простояли в пробке как минимум 14 часов – движение частично открыли вечером 19 февраля. Некоторые в то же время ждали открытия путепровода почти сутки.

Kub