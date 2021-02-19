Из-за непогоды временно перекрыт Крымский мост

Крымский мост временно закрыли для движения из-за погодных условий.
На путепроводе работает спецтехника — она расчищает трассу от снега. По словам замминистра транспорта Республики Крым Николая Лукашенко, работы могут занять несколько часов. Чиновник также принёс водителям извинения и попросил отнестись с пониманием.
В Краснодарском крае в то же время остановили движение по автодороге "Новороссийск – Керчь". На въездах в Темрюкский район инспекторы ДПС информируют автомобилистов о действующих ограничениях.
На трассах организовали пункты обогрева для водителей, которые остались ждать возможности проехать по мосту. В станице Старотитаровской подготовили временную стоянку на триста мест.
Позже Крымский мост ненадолго открыли, однако около половины второго дня движение вновь ограничили.
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ Наталья Зубаревич. В "десятых" рубили больницы. В "нулевых" - школы. Кого "рубит" ковид?
- Новости партнеров Льюис заявил, что не считает Волкова бойцом чемпионского уровня в UFC