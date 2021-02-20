Сенатор Валерий Рязанский назвал принципы работы новой пенсионной системы. Один из них - наследуемость

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20 февраля 2021, 10:11 Источник: nation-news

Валерий Рязанский, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Принципами новой пенсионной системы в России, над которой работает правительство, должны стать прозрачность, добровольность, корпоративность, сохранность и наследуемость.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского отметил, что старая накопительная система оказалась недостаточно подготовленная, и россияне стали серьезно задумываться о будущей пенсии.

По мнению сенатора, первым е принципом новой накопительной системы должна стать добровольность. Вторым — корпоративность, чтобы в ней участвовал работодатель вместе со своим сотрудником. Это придало бы дополнительную социальную ориентированность бизнесу.

Третий принцип - сохранность тех средств, которые будут находиться в пенсионных фондах, а также возможность пользования ими не только частным инвестиционным компаниям, но и самим государством. Рязанский также отметил важность наследуемости денежных средств.

"Деньги должны действительно быть индивидуальными средствами накопления, чтобы человек знал, что при любых обстоятельствах (доживет он до пенсии или нет), они будут принадлежать его семье", — подчеркнул сенатор в интервью NN.

Министерство финансов России секретно разрабатывает законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе.