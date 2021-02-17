Минфин планирует доработать проект новой добровольной накопительной пенсионной системы

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17 февраля 2021, 22:42 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Министерство финансов России намерено 15 декабря 2021 года внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе. О планах законопроектной детальности Минфина на этот год сообщается на сайте ведомства.

Проект федерального закона будет предусматривать "возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства".

По данным "Интерфакса", закон о новой добровольной накопительной пенсионной системе готовят под грифом "секретно".

В 2014 году был введен мораторий на формирование накопительной части пенсии. Минфин и Банк России обсуждали несколько вариантов трансформации обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Осенью 2019 года ведомства обнародовали планы о разработке новой добровольной накопительной схемы вместо так и не появившегося индивидуального пенсионного капитала (ИПК) под названием "гарантированный пенсионный план" (ГПП).