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Минфин планирует доработать проект новой добровольной накопительной пенсионной системы

, 22:42 Источник: Интерфакс

Минфин планирует доработать проект новой добровольной накопительной пенсионной системы
фото: pixabay.com

Министерство финансов России намерено 15 декабря 2021 года внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системеО планах законопроектной детальности Минфина на этот год сообщается на сайте ведомства.

Проект федерального закона будет предусматривать "возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства".

По данным "Интерфакса", закон о новой добровольной накопительной пенсионной системе готовят под грифом "секретно".
В 2014 году был введен мораторий на формирование накопительной части пенсии. Минфин и Банк России обсуждали несколько вариантов трансформации обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Осенью 2019 года ведомства обнародовали планы о разработке новой добровольной накопительной схемы вместо так и не появившегося индивидуального пенсионного капитала (ИПК) под названием "гарантированный пенсионный план" (ГПП).

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