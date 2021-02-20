Житель Чукотки хранил в гараже почти шесть килограммов золота

Житель Чукотки подозревается в незаконной скупке природного золота. Правоохранители нашли у него в гараже найдено почти 6 килограммов драгоценного металла.
По данным следствия, при обследовании гаража, принадлежащего подозреваемому, сотрудники регионального управления ФСБ нашли промышленный драгоценный металл, который, согласно исследованию, содержит золото массой 5,994 килограмма и серебро массой 0,585 килограмма. Стоимость изъятого составляет почти 26,5 млн рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, максимальная санкция по статье УК составляет до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево украшения из золота пытались провезти под одеждой пассажирки.
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