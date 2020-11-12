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В аэропорту Шереметьево украшения из золота пытались провезти под одеждой пассажирки

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

В аэропорту Шереметьево украшения из золота пытались провезти под одеждой пассажирки
фото: pixabey

Тринадцать с половиной килограммов украшений из золота пытались провезти под одеждой две пассажирки в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Женщины прилетели из Турции. Во время контроля пассажирок с использованием цифрового сканера сотрудники таможни обнаружили контрабанду.

В частности, таможенники выявили более трех тысяч единиц и 111 комплектов золотых украшений — кольца, серьги, браслеты, цепочки, подвески.

В настоящее время проводится таможенная экспертиза. Женщинам грозит уголовное дело, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

ЕСт

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