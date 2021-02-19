Эксперт Абрамов считает, что с окончанием антикризисных мер начнется рост безработицы

От 1,5 до 10 миллионов человек могут остаться без работы, если не будут продолжены антикризисные меры поддержки бизнеса. Так считает аналитик Александр Абрамов.
По его словам, сроки антикризисных мер, которые принимались весной и летом 2020 года, истекают в ближайшее время, но выход из них должен быть очень постепенным, и правительство должно постоянно оценивать ситуацию на рынке труда.
«До сих пор количество официально зарегистрированных безработных в несколько раз превышает показатели годовой давности. Это при том, что у значительного количества людей уже закончился срок пособий по безработице, но эта «передышка» не помогла им найти новую работу. Многие из них так и остались в категории незанятых, и при этом уже не получают пособие», - сказал эксперт.
Абрамов также отметил, что многих работников перевели на частичную занятость - вроде бы они еще не безработные, но в зарплатах уже существенно потеряли.
«Это же тоже издержки. А цены растут. И сейчас, учитывая, что нефть приблизилась к 65 долларам за баррель, а у нас в госбюджете заложена базовая цена в 43 доллара за баррель, то очевидно, что у государства есть и ресурсы, и резервы, чтобы все-таки сохранить какие-то из антикризисных мер», - считает эксперт.
Ранее сообщалось, что Минтруд ожидает снижения уровня безработицы в России.