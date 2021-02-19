Глава российского Института национальных кризисов (ИНК) Николай Сорокин: «Свершилось. Русские дворники»

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19 февраля 2021, 19:42 Источник: Свободная пресса

дворник, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По словам директора Института национальных кризисов (ИНК) Николая Сорокина, на российском рынке труда произошли знаковые изменения. Он вчера испытал "настоящий когнитивный диссонанс".

В Петровском переулке Москвы Сорокин заметил …, "кого бы вы думали? Русского дворника!" Он отметил, что после распада советского Союза дворниками работали таджики, узбеки и киргизы. Русских такой вид деятельности не устраивал. "И вот — свершилось… Русские занимают вакансии гастарбайтеров", — резюмировал глава института.

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