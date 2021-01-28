Новая миграционная программа облегчит въезд трудовых мигрантов

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28 января 2021, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: haile-rastafari.livejournal.com

Новогодние праздники – прекрасное время, которого, не смотря на все издержки, вся страна ждёт с нетерпением едва ли не целый год. Особенно актуальным это было на сей раз – после 2020-го года, ставшего, пожалуй, эталоном глобальной неудачи для всех.

Впрочем, новогодний анабиоз рано или поздно заканчивается, и на выходе из него всё ещё осоловевшей стране как бы между делом преподносят новости, которые куда лучше воспринимаются под наркозом. Пусть даже он и остаточный.

Намедни с самого верха (того, который самый-самый) прозвучало бодрое и жизнерадостное заявление о скорой разработке новой миграционной программы, призванной облегчить въезд этих самых трудовых мигрантов в наше скрепное Отечество. Пока что речь идёт только о строительной отрасли. Но это только пока. Потому, что о некоем «дефиците рабочей силы» заинтересованные граждане заголосили ещё до Нового Года. Главным образом эти стенания касались самой низкоквалифицированной части мигрантов, приезжавших в РФ на сезонные работы. По самым минимальным подсчётам только их количество составляло более 1 миллиона человек.

И это без учёта всех остальных находящихся в России на более постоянной основе. А их количество таково, что по расчётам, проведённым ещё до пандемии, в России находилось до 10% населения стран СНГ. При этом ротация данного контингента так же была очень высока. Только в Среднюю Азию в неделю улетало 20-30 самолетов - то есть 4-6 тысяч человек. По информации посольств, примерно за полгода такой кругооборот составлял 350 тысяч граждан этих стран. Не удивительно, что в итоге мигранты стали одним из главных факторов риска после наступления эпидемии.

Но когда реальностью стало закрытие границ, выяснилось, что их невероятно много. Надо же, какой сюрприз. В результате этого их отправка домой едва не стала настоящей логистической катастрофой. Что очень наглядно наблюдалось на Юге России, через который во многом и шёл маршрут их высылки. В моей родной Ростовской области возникли почти спонтанно созданные лагеря для отправляемых восвояси мигрантов, где они жили в палатках с минимумом каких-либо условий.

К примеру, в Каменске-Шахтинском в середине сентября возник лагерь, без малого, на тысячу лиц, где содержались ожидающие отправки граждане Узбекистана. Жили они там без электричества, условий для мытья, с дефицитом матрасов и одеял. А это была уже осень. Их количество росло и очень быстро в том же городе начали создавать второй лагерь на территории бывшего стадиона. При этом мигранты активно побирались по городу и напрашивались к местным жителям в баню.

То же самое происходило и в главном городе Юга – Ростове-на-Дону. Где территория около железнодорожной станции Первомайская превратилась в стихийный палаточный лагерь. Территория самого вокзала превратилась в ночлежку: там были расстелены покрывала, разбиты самодельные палатки и тенты, развешано бельё. Некоторые мигранты оказались там ещё и с детьми. В этом стихийном лагере так же не было возможности помыться, были перебои с питьевой водой и едой для мигрантов. Там скопилось несколько тысяч граждан Узбекистана, свезённых из разных регионов России в Ростов-на-Дону, чтобы попасть на вывозной поезд. Тогда вывозные рейсы отправлялись в Узбекистан из четырех городов России: Самары, Екатеринбурга, Новосибирска и Ростова...