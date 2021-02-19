В Саратовской области смягчат коронавирусные ограничения
19 февраля 2021, 18:43
В Саратовской области сняли все ограничения на работу заведений общественного питания. Соответствующее постановление подписал сегодня, 19 февраля, председатель правительства Роман Бусаргин.
Предприятия при этом обязаны соблюдать санитарные требования, предписанные Роспотребнадзором. Это означает, что маски для персонала и соблюдение социальной дистанции в полтора метра остаются обязательными условиями. Кафе и рестораны возобновят работу в обычном формате с 25 февраля.
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