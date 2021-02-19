Инфекционист Евгений Тимаков назвал долю россиян с иммунитетом к COVID-19
19 февраля 2021, 17:26
Иммунитет к коронавирусной инфекции имеет от 20 до 70% населения России в зависимости от региона, высказал уверенность врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала "Россия 24".
Специалист уточнил, что в эту статистику включены только установленные случаи коронавируса. Тимаков подчеркнул, что этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс.
В настоящее время под большей угрозой находятся те россияне, кто до этого не болел COVID-19, а также не вакцинировался. Инфекционист отметил, что новые мутации коронавируса становятся все более заразными.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.