Инфекционист Евгений Тимаков назвал долю россиян с иммунитетом к COVID-19

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19 февраля 2021, 17:26

коронавирус, фото: pixabay.com

Иммунитет к коронавирусной инфекции имеет от 20 до 70% населения России в зависимости от региона, высказал уверенность врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала "Россия 24".

Специалист уточнил, что в эту статистику включены только установленные случаи коронавируса. Тимаков подчеркнул, что этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс.

В настоящее время под большей угрозой находятся те россияне, кто до этого не болел COVID-19, а также не вакцинировался. Инфекционист отметил, что новые мутации коронавируса становятся все более заразными.

В России зарегистрировали 13 433 новых случая заражения коронавирусом.