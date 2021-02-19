В России зарегистрировали 13 433 новых случая заражения коронавирусом
19 февраля 2021, 11:14
За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России составило 13 433. Об этом сообщили утром в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации, новые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что, в частности, у 1 462 (10,9%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии коронавирусной инфекции в стране зарегистрировали 4 139 031 случаев заболевания.
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