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В России зарегистрировали 13 433 новых случая заражения коронавирусом

, 11:14

В России зарегистрировали 13 433 новых случая заражения коронавирусом
пробирки, pixabay.com

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России составило 13 433. Об этом сообщили утром в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что, в частности, у 1 462 (10,9%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусной инфекции в стране зарегистрировали 4 139 031 случаев заболевания. 

ЕТ

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