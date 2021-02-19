Вирусолог Бутенко дал прогноз по распространению коронавируса весной

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19 февраля 2021, 08:18 Источник: радио Sputnik

медик, фото: pixabay.com

Вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко рассказал, как может развиваться ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции весной. По его словам, потепление может повлиять на статистику заболеваемости, поскольку увеличится социальная активность людей.

«Весной наступят более комфортные погодные условия по сравнению с февралем, который во многом ограничивает контакты людей. Когда наступит потепление, контакты должны увеличиться, люди просто будут больше гулять, ходить, перемещаться», - пояснил он.

Однако Бутенко считает, что сезонность не играет роли в динамике эпидемического процесса и распространения коронавируса, приведя в пример тропические страны – Бразилию и Индию. Эксперт отметил, что вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте - при разговоре, при чихании, при кашле.

«Два фактора в совокупности очень важны – приобретение естественного иммунитета после перенесенного заболевания или при заболевании, которое прошло бессимптомно, и вакцинация. Когда в совокупности число иммунных лиц достигнет 60–70%, это будут уже факторы, резко ограничивающие заболеваемость. И третий фактор – соблюдение всех санитарных правил, которые рекомендуются», - добавил он. Бутенко пояснил, что снижение заболеваемости – не повод расслабляться.