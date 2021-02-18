Глава Роспотребнадзора предупредила о высоком риске заразиться COVID-19

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18 февраля 2021, 21:43

человек в маске, Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России все еще фиксируется высокий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По ее словам, сохраняется большая вероятность заразиться.

«Общими усилиями нам удается сдерживать распространение (коронавируса – ред.), и все ежедневные цифры регистрации снижаются. Двенадцать тысяч в сутки - это большое количество зарегистрированных случаев. А мы знаем еще и бессимптомные случаи. И значит, это количество еще больше», - высказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Попова отметила, что все респираторные инфекции приходят в середине января, в феврале и в марте. Она пояснила, что иммунная система сегодня слабее, чем она была осенью, «нельзя обольщаться, отпустить ситуацию и, к несчастью, заболеть».

«... тяжелее всех болеют люди, которые заболевают в начале эпидситуации и в конце. Вот сейчас главное не попасть в число тех, кто заболевает на излете эпидситуации», - заключила эксперт.