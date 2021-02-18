Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал людей носить маски

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18 февраля 2021, 10:29

Денис Проценко, фото из "Фейсбук"

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал всех граждан носить маски. Доктор Проценко, который один из первых российских врачей начал весной 2020 года в Коммунарке принимать пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, участвуя в онлайн-дискуссии в новой социальной сети ClubHouse сказал, что маски нужно носить всем, даже переболевшим ковидом.

По мнению главврача "Коммунарки", носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию - это уважение к окружающим людям.

Денис Проценко вспомнил, как во время первой волны ковида, когда четыре месяца врачи "не вылезали из клиники", он волновался за свою семью. "Мои близкие, моя семья, мои родители - наивысшая ценность, которая есть. Берегите близких. Как можно сберечь? Носить маски, соблюдать социальную дистанцию и прививаться", - ответил Проценко на вопрос ведущего дискуссии.

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