Врач Анна Кулинкович рассказала, как разные группы крови влияют на тяжесть заболевания коронавирусом

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18 февраля 2021, 09:45 Источник: ПРАЙМ

фото: pixabay.com

Врач общей практики Анна Кулинкович рассказала, что имея предварительную информацию по результатам исследований заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, среди заразившихся меньше всего людей с I группой крови.

По словам доктора Кулинкович, чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови. Врач уточнила, что сложнее всего справляются с вирусной инфекцией нового типа пациенты с IV группой.

Анна Кулинкович сослалась на исследование ученых в Китае. Китайские медики раскрыли, что среди скончавшихся пациентов больше всего было обладателей II группы крови.

Доктор подчеркнула, что исследованиями вируса SARS-CoV-2 сейчас занимаются ученые в разных странах мира, информация постоянно обновляется. Она отметила, что данные проведенных исследований еще не позволяют делать однозначные заключения. Влиять на течение болезни могут и другие особенности организма, которые все еще устанавливаются.

Ученые из Великобритании и США обследовали 148 человек с тяжелой формой COVID-19 и пришли к выводу, что более чем у половины пациентов после выписки были выявлены серьезные повреждения сердца